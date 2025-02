Trump kündigt Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte an

US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Sie sollen Anfang der Woche verkündet werden und "nahezu sofort" in Kraft treten, wie der Republikaner vor Journalisten während eines Fluges mit der Air Force One erklärte.

dpa 09.02.2025 - 23:43 Uhr

Washington - US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Sie sollen Anfang der Woche verkündet werden und "nahezu sofort" in Kraft treten, wie der Republikaner vor Journalisten während eines Fluges mit der Air Force One erklärte.