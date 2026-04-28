Völlig überraschend kündigen die Emirate den Austritt aus der wichtigsten Öl-Organisation Opec an. Deren Einfluss auf die Ölmärkte sinkt damit schlagartig - wie auch der Saudi-Arabiens.
28.04.2026 - 16:14 Uhr
Abu Dhabi - Es ist ein Schlag für den wichtigsten Öl-Verbund: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem Bündnis Opec+ aus. Hintergrund sei eine gründliche Abwägung auch mit Blick auf die andauernden "Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus", heißt es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur WAM.