Die deutsche Autoindustrie will die IAA als großes Aufbruchsignal verstanden wissen. Aber passt deren Messeauftritt zu diesem Anspruch? Ein Rundgang.
11.09.2025 - 12:40 Uhr
Und wieder sind die Chinesen früher dran. Die Internationale Automobil-Ausstellung hat noch gar nicht begonnen, und trotzdem ist bei BYD schon einen Tag vor der Eröffnung alles startklar. Der pompöse Showroom des chinesischen Fahrzeuggiganten an der Münchner Ludwigstraße steht schon wie eine Eins, während die deutschen Hersteller in der Nachbarschaft noch mit Hochdruck an ihren Präsentationspavillons im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt bohren, schrauben und hämmern. Rechtzeitig zum Beginn der Internationalen Automobil Ausstellung ist aber auch bei den deutschen Vertretern alles fertig.