Putin möchte für Indiens Regierungschef den perfekten Gastgeber spielen und lädt ihn zu einem Tschai in seine Residenz ein. Der Raketenterror in der Ukraine soll dabei wohl ausgeblendet werden.

dpa 08.07.2024 - 19:37 Uhr

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat den indischen Premier Narendra Modi in seiner Residenz in Nowo-Ogarjewo bei Moskau zum Tee empfangen. Der russische Präsident und der indische Regierungschef einigten sich dabei nach Angaben der Staatsagentur Tass, verschiedene Themen zunächst inoffiziell zu erörtern. Offiziell wollten sie erst am Dienstag sprechen.