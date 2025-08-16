Tagelang suchen die Ermittler einen Mann, der ein kleines Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt haben soll. Sein Reisepass ist weg, die Ermittler vermuten ihn in Rumänien – und finden ihn.
16.08.2025 - 01:00 Uhr
Rust - Nach der Festnahme des Verdächtigen im Fall des mutmaßlichen Missbrauchs eines kleinen Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden ist noch unklar, wo der 31-Jährige aufgegriffen wurde. "Derzeit liegen keine näheren Details zu der Festnahme in Rumänien vor", teilte die Polizei am Freitagabend mit. Nach dem Rumänen war mit internationalem Haftbefehl gefahndet worden.