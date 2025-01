Mustafa Cetin besitzt das einzige usbekische Lokal in ganz Baden-Württemberg. Die Gerichte, die er in seinem Imbiss anbietet, reflektieren die Stationen seines Lebens. Wie kommt der Besitzer nach Fellbach? Und was isst man typischerweise in Usbekistan?

Mustafa Cetin steht in der Küche seines Imbisses und schaut mehreren Kilogramm Rindfleisch beim Schmoren in der Gusseisenpfanne zu. Mehr als zwei Stunden gart es dort schon, weitere 60 Minuten folgen noch – bis das Fleisch beinahe zergeht und man es mit der Gabel leicht zerpflücken kann. Im ganzen Raum riecht es nach dem gegartem Rind, und nach den Zwiebeln, in die es eingelegt ist. Das Gericht, das Cetin für seine Gäste zubereitet, heißt „Plov“. Es ist eine der bekanntesten Speisen aus Zentralasien. Probieren kann man es für 13,90 Euro im „Uzbek-ish“ in der Fellbacher Bahnhofstraße.

Das „Uzbek-ish“ gibt es seit dem vergangenen November. Cetin betreibt den Imbiss gemeinsam mit seiner türkischen Familie, mit der er 14 Jahre lang in Usbekistan gelebt hat. Dort hat er seine Wurzeln.

Aus Usbekistan nach Fellbach

Cetins Weg nach Fellbach war weit. Eigentlich ist der heute 55-Jährige studierter Sprachwissenschaftler. Er unterrichtete türkische Linguistik an verschiedenen Universitäten – zunächst in Usbekistan, dann in der Türkei, später in Bosnien. Während der Dozent auf dem Weg zu einer Professur war, promovierte seine Frau in Volksliteratur. So erzählt es sein Schwiegersohn Özcan Tamis, der für Cetin übersetzt.

Vor sieben Jahren entschied die Familie, nach Deutschland zu kommen. Die Gründe seien finanzieller Natur gewesen. „Ich wollte an die Zukunft meiner Kinder denken“, sagt Mustafa Cetin. „In Usbekistan und Bosnien gibt es sehr begrenzte Möglichkeiten.“ Die Entscheidung, Deutschland zur Wahlheimat zu machen, habe damals nahegelegen. Sein Vater habe zu der Zeit in Duisburg gelebt, wohin er als Gastarbeiter gekommen war.

Usbekische Küche ist ein Alleinstellungsmerkmal

Für Cetin und seine Familie war der Umzug nach Deutschland ein Neuanfang, erzählt der 55-Jährige. Seinen Beruf habe er nicht weiter ausüben können, weil er nicht anerkannt worden sei. Ebenso sei es seiner Frau ergangen. Also begannen sie, in der Gastronomie zu arbeiten, führt sein Schwiegersohn weiter aus. Später habe die Familie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und einen Feinkostladen in Ulm eröffnet. Als der Mietvertrag nicht verlängert wurde, seien sie vor der Frage gestanden: Was machen wir als Nächstes?

Cetins Schwiegersohn Özcan Tamis in einer traditionellen usbekischen Weste. Foto: Isabell/ Erb

„Seine Kinder und ich hatten dann die Idee, usbekische Küche anzubieten“, berichtet Tamis. Der Schwiegervater sei zunächst sehr besorgt gewesen, dass die Gerichte zu unbekannt seien. Er habe deshalb zuerst einen Dönerladen eröffnen wollen. Wiederholte Ermutigungen hätten ihn schließlich überzeugt. „Ihr macht so gutes Essen, lasst es uns doch mit anderen teilen“, hätten die Kinder immer wieder gesagt. Außerdem müsse er sich nur um das Kochen kümmern – das Administrative übernehmen vor allem Tamis und seine Partnerin Kübra Cetin.

Der Name „Uzbek-ish“ ist gemeinschaftlich entstanden, berichtet der 29-Jährige. Die Schreibweise „-ish“ am Ende des Wortes kommt aus dem Englischen und bedeutet„ungefähr wie“. Laut Tamis steckt hinter dem Wortspiel ein Verweis auf die vielen Stationen in Cetins Leben – und auf die Einflüsse, die diese auf seine Küche genommen haben.

Gäste können das Land kennenlernen

Es ist ein kleiner Laden, in dem die Cetins ihren Imbiss eröffnet haben. Aber die Familie hat ihn so eingerichtet, dass die Gäste das Land ein wenig kennenlernen können. In der Ecke am Eingang etwa steht ein Tisch, dessen Beine maximal 40 Zentimeter messen. In Usbekistan sitzt man zum Essen nämlich nicht auf Stühlen, sondern auf großen Kissen auf dem Boden. Die bunte Decke, die auf dem kleinen Tisch liegt, hat die Familie aus dem zentralasiatischen Land mitgebracht. Die Wände zieren Bilder, auf denen usbekische Städte zu sehen sind. Auf einer Kleiderstange neben der Treppe hängen traditionelle Westen, die Interessierte anprobieren können.

Alle Gerichte, die auf der Speisekarte stehen, sind handgemacht – von gefüllten Teigtaschen, den sogenannten „Samsas“ (4,90 Euro), bis hin zu den Nudeln des „Laghman“ (13,90 Euro), die je nach Art mit Fleisch und Gemüse oder in der Brühe serviert werden.

Speisen werden auf traditionell-usbekische Art serviert

Die Speisen werden auf traditionelle Art serviert. Wie im zentralasiatischen Raum üblich, werden die Gerichte nicht auf einzelnen Tellern gebracht, sondern auf einer großen Platte für alle. Man teilt sich das Essen, jeder nimmt, was er mag. „So kann jeder alles probieren“, sagt Cetin. Und was macht usbekisches Essen aus? „Die Produkte, die Zutaten, die man verwendet, werden kaum bearbeitet, ähnlich wie in der japanischen Küche“, erklärt Özcan Tamis. Was die usbekische Küche vor allem ausmache, sei die lange Vorbereitungszeit – wie etwa beim Plov.

Dass die Gerichte eine derart lange Garzeit haben, bedeutet für Cetin, rund vier Stunden vor der Ladenöffnung mit der Vorbereitung zu beginnen. Aber vielleicht macht gerade das den Wahl-Ludwigsburger auch nostalgisch. In Usbekistan bereiten die Familien das Gericht nämlich gemeinschaftlich zu – und verbringen währenddessen und danach viele Stunden miteinander. „Plov bringt die Menschen zusammen“, sagt er. Mit seinem Lokal hat sich Cetin sozusagen ein Stück Heimat mitgebracht.

Das „Uzbek-ish“ hat dienstags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet und befindet sich in der Bahnhofstraße 91 in Fellbach.