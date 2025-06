Die Deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft gegen England nach Verlängerung mit 3:2 verloren. Wie wurde die Niederlage in den internationalen Sportmedien gesehen?

England

Der britische Guardian stellt Englands Siegtorschützen Jonathan Rowe in den Fokus. „Rowe führt England in einem Krimi in der Verlängerung gegen Deutschland zum Sieg bei der U21-Europameisterschaft“, schreibt die Tageszeitung. Die britische Ausgabe von Sky sieht zudem einen Wandel im Fußball der Engländer, die Cheftrainer Lee Carsley mit seiner Mannschaft unterstrichen habe. Der ebenfalls englischsprachige The Athletic bleibt dagegen ebenso wie die BBC sachlicher, beide schreiben sinngemäß „Englands U21 besiegt Deutschland in einem dramatischen Spiel und verteidigt den EM-Titel“

Spanien

Die zumindest für VfB-Fans packendste Überschrift stammt aus dem Land des Viertelfinalgegners der Engländer – Spanien. „England verteidigt Titel gegen Gigant Woltemade“, stellt die Mundo Deportivo den Stürmer in den Vordergrund. Die Kollegen der Marca bleiben dagegen ebenfalls schmucklos und schreiben: „England besiegt Deutschland in der Verlängerung und sichert sich den zweiten U 21-EM-Titel in Folge.“

Deutschland

Auch in der deutschen Presse war das verlorene Finale selbstverständlich Thema. Der Kicker stellt mit dem Titel „Deutsche U 21 hadert mit dem ‚Fußballgott’“ und vielen weiteren Artikeln auch das doppelte Lattenpech der Mannschaft in den Fokus, in den Texten werden jedoch auch Rocco Reitz’ anstehende Hochzeit und die große Leistung der Spieler thematisiert und honoriert. Die deutsche Ausgabe von Sky spricht zudem von einem „bitteren Knockout in der Verlängerung“. Auch hier steht „Shootingstar“ und Torschützenkönig Woltemade mit im Fokus des Textes.

Frankreich

Die französische L’Equipe aus dem Land des deutschen Halbfinalgegners hat den Blick nach dem Ausscheiden der eigenen Mannschaft offenbar bereits wieder auf die Klub-Weltmeisterschaft in den USA gerichtet. Der einzige Artikel zum EM-Finale trägt die Überschrift: „England gewinnt das Finale der U21-EM gegen Deutschland in der Verlängerung und verteidigt seinen Titel“.