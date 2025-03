Wie man Kinder dazu bringt, sich gesund zu ernähren Nenn mich nicht Brotdose!

In der Theorie ist es eindeutig: Vollkornbrot, frisches Obst und Gemüse gehören in die Frühstücksbox für die große Pause in der Schule. Doch was, wenn der Nachwuchs die gesunde Zwischenmahlzeit verschmäht? Wie wär’s mit ein, zwei Tricks?