Sie schrammen an Booten entlang, Flossen werden abgetrennt: Zahlreiche Walhaie in einem indonesischen Meeresgebiet haben Verletzungen durch menschliche Aktivitäten. Dabei gäbe es einfache Maßnahmen.
Jakarta - Walhaie sind die sanften Riesen der Meere - doch selbst sie bleiben von menschlichen Einflüssen nicht verschont: Fast 77 Prozent der untersuchten Walhaie in einem weltbekannten Meeres-Tourismusgebiet vor der indonesischen Provinz Westpapua weisen Verletzungen und Narben auf. Der größte Teil davon stamme von menschlichen Aktivitäten wie Fischfang oder Tourismus.