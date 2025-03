Bürgermeisterwahl in Deckenpfronn Drei Kandidaten treten am 13. April an

Seit dieser Woche ist klar: René Weißenberger, Dennis Mews und Reinhold Riesch treten zur Bürgermeisterwahl am 13. April in Deckenpfronn an. Am kommenden Dienstag findet die offizielle Vorstellung statt.