Es sollte ein globaler Aktionstag gegen Tesla werden, vor allem wegen dessen Gründer Elon Musk. Die Beteiligung in Berlin hielt sich aber in Grenzen.

red/dpa 29.03.2025 - 14:32 Uhr

An mehreren Stellen in Berlin und Brandenburg haben Demonstranten gegen den US-Autokonzern Tesla von Multimilliardär Elon Musk protestiert. Zum internationalen Aktionstag gegen Tesla stand eine Gruppe von etwa zehn Menschen vor einem Tesla Store in Berlin-Reinickendorf und zeigte ein Transparent mit der Aufschrift: „Tesla den Hahn zudrehen.“