Direkt von Köln oder Frankfurt nach London: Die Deutsche Bahn und Eurostar planen eine Zugverbindung ohne Umstieg. Bis zum Start ist aber noch Geduld gefragt.
04.12.2025 - 14:09 Uhr
Berlin - Die Deutsche Bahn und das Unternehmen Eurostar intensivieren ihre Bemühungen um eine Direktverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, laut der "Optionen für ein gemeinsames Fernverkehrsangebot zwischen London und deutschen Großstädten wie Köln und Frankfurt" ausgelotet werden sollen. Wie die Bahn mitteilte, ist der Start der Verbindung für die frühen 2030er Jahre geplant.