Es ist ein spektakulärer Drogenfund in Luxemburg. Nicht nur die Menge an Kokain ist besonders groß. Auch das Versteck ist ungewöhnlich.

Luxemburg - Die Luxemburger Justiz hat Details zu einem großen Drogenfund aus der vergangenen Woche bekannt gegeben: Insgesamt seien 889 Kilogramm Kokain beschlagnahmt worden. Der Marktwert des beschlagnahmten Kokains werde auf 80 bis 160 Millionen Euro geschätzt, teilten die Justizbehörden mit. Das Kokain war in Walzen einer Steinzerkleinerungsmaschine aus Kolumbien entdeckt worden, die nach Luxemburg geliefert wurde. Um an die Päckchen im Inneren der Walzen zu kommen, musste die Maschine komplett zerlegt werden.

Der Kriminaltechnik sei es gelungen, alle Pakete zu entnehmen, die in den drei Walzen versteckt gewesen seien, hieß es in einer Mitteilung. Daher stehe das Bruttogewicht des beschlagnahmten Kokains jetzt erst fest. Das Kokain solle so schnell wie möglich vernichtet werden.

Lesen Sie auch

Nach dem Fund der Maschine im Norden des Landes waren zwei Personen festgenommen worden. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Nähere Angaben lagen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.