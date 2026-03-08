Tausende Menschen füllten am Sonntag den Stuttgarter Schlossplatz, um am Internationalen Frauentag ein klares Zeichen für Gleichstellung und Frauenrechte zu setzen.
08.03.2026 - 15:50 Uhr
Ein Meer aus Transparenten und Stimmen hat am Sonntag den Stuttgarter Schlossplatz erfüllt. Tausende Menschen kamen anlässlich des Internationalen Frauentags – vielerorts auch als feministischer Kampftag bekannt – zusammen, um ein Zeichen für Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und eine solidarische Gesellschaft zu setzen.