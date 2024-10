Die Bundeswehr wird sich bis Anfang 2026 am internationalen Militäreinsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat“ (IS) im Irak beteiligen. Der Bundestag stimmte der Verlängerung des Anti-IS-Mandats am Donnerstag in Berlin zu.

red/epd 17.10.2024 - 17:56 Uhr

Die Bundeswehr beteiligt sich bis Anfang 2026 weiter am internationalen Militäreinsatz gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) im Irak. Der Bundestag stimmte am Donnerstag in Berlin der Fortsetzung des Anti-IS-Mandats zu. Es wird bis Ende Januar 2026 verlängert, also um 15 Monate statt wie sonst üblich um ein Jahr.