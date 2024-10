Die Haushalte in Deutschland bleiben auch nach dem Ende der hohen Inflation vorsichtig. Mehr als jeder zehnte Euro wird gespart und nicht wie in anderen Ländern in den privaten Konsum gesteckt.

dpa 29.10.2024 - 08:44 Uhr

Wiesbaden - Die Menschen in Deutschland halten ihr Geld weiterhin zusammen. In der ersten Hälfte dieses Jahres ist die Sparquote noch einmal auf 11,1 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt zum Weltspartag (31. Oktober) berichtet. Das bedeutet, dass die Menschen von 100 eingenommenen Euro 11,10 Euro zur Seite gelegt haben. Deutlich höhere Sparanteile hatte es zuletzt in den Corona-Jahren 2020 und 2021 gegeben.