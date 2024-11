Die Stuttgarter Bachakademie hat das Programm ihres neuen Internationalen Bachfests vorgestellt. Im März 2025 begegnen sich dort mitteleuropäische (Barock-)Tradition und südamerikanische Musik.

Susanne Benda 13.11.2024 - 12:56 Uhr

Es ist eine Pressekonferenz mit mächtigem Rückenwind. „Wir sind noch ganz erfüllt“, sagt Hans-Christoph Rademann, der Leiter der Stuttgarter Bachakademie. Gerade ist er mit der Gaechinger Cantorey von einer Tournee aus Südamerika zurückgekehrt, hat in São Paolo, in Montevideo und zuletzt im Teatro Colón in Buenos Aires sechs Mal vor ausverkauften Sälen und vor einem restlos begeisterten Publikum Händels „Messiah“ aufgeführt. Diese Euphorie ist noch zu spüren, als Rademann jetzt gemeinsam mit seinem Team nach vorne blickt. Wobei der Blick nach vorne durchaus mit dem Blick zurück zu tun hat, denn das Motto des neuen Festivals, das die Bachakademie ab 2025 im Zeitraum ihrer ehemaligen Bachwoche veranstaltet, heißt „Bach und Südamerika“.