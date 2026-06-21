Internationales Straßenfest Das Sindelfinger Straßenfest trotzt den hohen Temperaturen
Das Sindelfinger Straßenfest fiel mitten in eine Hitzewelle – trotzdem zog das Fest vor allem abends viele Besucher an.
Das Sindelfinger Straßenfest fiel mitten in eine Hitzewelle – trotzdem zog das Fest vor allem abends viele Besucher an.
Es ist brütend heiß, das Thermometer zeigt teilweise bis zu 35 Grad. Doch selbst bei schweißtreibenden Temperaturen ist die Laune auf dem Internationalen Straßenfest, das neben internationalen Spezialitäten auch Musik und Tanz zu bieten hat, einwandfrei. Der große Besucheransturm bleibt am Samstag tagsüber zwar noch aus, einige trauen sich aber selbst bei hohen Temperaturen in die Sindelfinger Innenstadt. Mit tragbaren Ventilatoren, Fächern, Sonnenhüten und Getränken ausgestattet, schlendern Besucher an den Ständen vorbei, die am Marktplatz, Wettbachplatz und Grünen Platz sowie in den umliegenden Straßen aufgebaut sind.