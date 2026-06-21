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  6. Das Sindelfinger Straßenfest trotzt den hohen Temperaturen

Internationales Straßenfest Das Sindelfinger Straßenfest trotzt den hohen Temperaturen

Internationales Straßenfest: Das Sindelfinger Straßenfest trotzt den hohen Temperaturen
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Beste Stimmung herrscht beim Sindelfinger Straßenfest. Foto: Stefanie Schlecht

Das Sindelfinger Straßenfest fiel mitten in eine Hitzewelle – trotzdem zog das Fest vor allem abends viele Besucher an.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Es ist brütend heiß, das Thermometer zeigt teilweise bis zu 35 Grad. Doch selbst bei schweißtreibenden Temperaturen ist die Laune auf dem Internationalen Straßenfest, das neben internationalen Spezialitäten auch Musik und Tanz zu bieten hat, einwandfrei. Der große Besucheransturm bleibt am Samstag tagsüber zwar noch aus, einige trauen sich aber selbst bei hohen Temperaturen in die Sindelfinger Innenstadt. Mit tragbaren Ventilatoren, Fächern, Sonnenhüten und Getränken ausgestattet, schlendern Besucher an den Ständen vorbei, die am Marktplatz, Wettbachplatz und Grünen Platz sowie in den umliegenden Straßen aufgebaut sind.

 

Mit zwei Hilfsstationen ist das DRK auf dem Internationalen Straßenfest vertreten, doch am Samstagnachmittag ist dort noch alles ruhig. „Die Leute haben sich gut auf die Hitze vorbereitet“, sagt Christian Jost, Bereitschaftsleiter beim Sindelfinger DRK, das an den drei Festtagen mit jeweils 35 Ehrenamtlichen vor Ort ist. Lediglich auf dem Marktplatz hätten sie sich ein paar mehr Sonnenschirme gewünscht, fügt Michael Watrinet, ebenfalls vom DRK, hinzu. Und tatsächlich: Am Samstagmittag bleiben viele Bierbänke, die auf dem Platz in der prallen Sonne stehen, leer. Die meisten Besucher drängen sich unter den aufgestellten Sonnenschirmen, die vereinzelt auf dem Platz aufgebaut wurden.

Das Team des Restaurants Como Sempre ist beim Straßenfest rund um die Uhr im Einsatz. Foto: Stefanie Schlecht

Arif Deliu, Inhaber des Sindelfinger Restaurants Como Sempre am Wettbachplatz, zieht am Samstag eine kleine Zwischenbilanz. Der Auftakt des Straßenfests am Freitagabend – die offizielle Eröffnung mit dem Sindelfinger OB Kleemann – sei gut besucht gewesen, am Samstag hätten die Besucher auf sich warten lassen. Schuld daran sei die Hitze. Auf den Tischen vor dem Restaurant gibt es Meeresfrüchtesalat und Arancinis – Reisbällchen aus Sizilien. Zwar seien sie an hohe Temperaturen beim Straßenfest gewöhnt – schließlich finde es mitten im Sommer statt –, doch an diesem Wochenende, sagt Deliu, sei es schon besonders heiß.

Beim Fest wurde nicht nur gegessen, sondern auch getanzt. Foto: Stefanie Schlecht

Der Sprühregen in der Unteren Burggasse ist ein großer Hit

Die Laune an den Ständen ist trotzdem gut. Bei der Kroatisch-Katholischen Gemeinde brutzelt ein Spanferkel im Grill. Eine beliebte Speise: Am Freitagabend hätten sie sechs Spanferkel verkauft, am Samstagmittag seien es bereits vier gewesen, erzählen die Ehrenamtlichen. Auf die Frage, ob es hinter dem Grill an diesem Tag überhaupt auszuhalten sei, sagt eine junge Frau schmunzelnd: „Alles ist heiß“ – egal ob mit oder ohne zusätzliche Hitze aus dem Grill.

Doch die Organisatoren – allen voran der Vorsitzende des Straßenfestvereins, Mario Marino – haben mitgedacht: Abkühlung wartet auf die Besucher immer wieder zwischen den Ständen in der Innenstadt. Kinder spielen ausgelassen am Wasserspiel am Grünen Platz. Für große Begeisterung sorgt außerdem eine Installation in der Unteren Burggasse: Dort sind Schläuche gespannt, aus denen ein sanfter Sprühregen auf die Straße tröpfelt. Ein Spaß für Jung und Alt. Kinder rennen juchzend hindurch und auch der eine oder andere Erwachsene lässt sich die Abkühlung nicht entgehen. „Herrlich – was für eine gute Idee“, sagt eine begeisterte Besucherin, die sich vergnügt unter den Sprühregen stellt. Und selbst am Zelt eines Grillstands sind Düsen angebracht, die angenehmen Sprühregen verteilen.

Leckereien aus den unterschiedlichsten Ländern warten entlang der Festmeile auf die Besucher. Angefangen bei Kulfi – einem indischen Eis aus Khoa, einem indischen Milchprodukt – bis hin zu Spanferkel, zahlreichen italienischen oder afrikanischen Spezialitäten und vielem mehr.

Und damit nicht genug: Selbst bei über 30 Grad stehen zahlreiche Kunstschaffende auf den Bühnen im Stadtgebiet und bieten Musik und Tanz. Auf dem Wettbachplatz tönt samstags Elvis-Musik, am Schaffhauser Platz tanzt eine rumänische Volkstanzgruppe und in der Langen Straße gibt eine Balkan-Band ihr Repertoire zum Besten. Auch die Partnerstädte Corbeil-Essonnes, Chelm, Dronfield, Györ, Schaffhausen, Sondrio und Torgau haben auf dem Fest wie jedes Jahr ihren Platz.

Der Vorsitzende Mario Marino zieht am Sonntagnachmittag ein positives Fazit: „Es war ein sehr harmonisches Fest, aber es war einfach sehr heiß“, sagt er. Die meisten hätten sich ihren Besuch des Straßenfestes für den Abend vorbehalten. Dann seien die Straßen aber gut gefüllt gewesen.

Das WM-Spiel mit deutscher Beteiligung am Samstagabend hätte die Reihen zwar etwas ausgedünnt. „Aber dann mussten die übrigen schon nicht so lange an den Ständen warten.“

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