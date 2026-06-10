Zum 48. Mal verwandelt sich Sindelfingen in eine bunte Meile aus Genuss und Kultur. Erstmals eröffnet OB Kleemann das traditionsreiche Fest. Alle Infos zu den Highlights.
10.06.2026 - 10:05 Uhr
Internationale Spezialitäten kosten, bunte Tanzaufführungen bewundern und flotter Musik lauschen: Vom 19. bis 21. Juni verwandelt sich die Innenstadt Sindelfingens beim 48. Internationalen Straßenfest in eine bunte Festmeile. Drei Tage lang lockt ein vielfältiges Programm, an dem auch die Sindelfinger Partnerstädte Corbeil-Essonnes, Chelm, Dronfield, Györ, Schaffhausen, Sondrio und Torgau beteiligt sind.