Zum 48. Mal verwandelt sich Sindelfingen in eine bunte Meile aus Genuss und Kultur. Erstmals eröffnet OB Kleemann das traditionsreiche Fest. Alle Infos zu den Highlights.

Internationale Spezialitäten kosten, bunte Tanzaufführungen bewundern und flotter Musik lauschen: Vom 19. bis 21. Juni verwandelt sich die Innenstadt Sindelfingens beim 48. Internationalen Straßenfest in eine bunte Festmeile. Drei Tage lang lockt ein vielfältiges Programm, an dem auch die Sindelfinger Partnerstädte Corbeil-Essonnes, Chelm, Dronfield, Györ, Schaffhausen, Sondrio und Torgau beteiligt sind.

Los geht es mit dem Partnerschaftsabend im Maichinger Bürgerhaus am Donnerstag, 18. Juni. Der Beginn ist um 18.45 Uhr. Im Mittelpunkt des Abends stehen das gegenseitige Kennenlernen und die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Vertretern der Partnerstädte sowie der Initiative Städtepartnerschaften Sindelfingen (Ispas).

Eröffnung des 48. Internationalen Straßenfests in Sindelfingen

Die offizielle Eröffnung des Internationalen Straßenfestes nimmt erstmals Oberbürgermeister Markus Kleemann (CDU) vor. Am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr steht er dafür gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Straßenfestvereines Mario Marino auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz.

2023 trat diese portugiesische Gruppe aus Bad Liebenzell in Sindelfingen auf. Foto: Eibner/Archiv

Der Sindelfinger Partnerschaftsverein Ispas und die Partnerstädte präsentieren sich in der Ziegelstraße/Ecke Planiestraße. Geboten wird ein Mix aus Spezialitäten, verschiedenen Getränken, Musik, Tanz, Folklore und interessanten Gesprächen mit Menschen aus ganz Europa.

Das bietet das Bühnenprogramm beim Internationalen Straßenfest in Sindelfingen

Am Freitagabend sorgt „Timeless“ mit Frontfrau Diana Remon ab 19.30 Uhr für gute Stimmung. Am Samstagabend tritt die Joyfull Jazzband aus der Schweiz auf; außerdem werden tagsüber Auftritte der Jungen Bühne Sindelfingen sowie zwei Bands der SMTT, den „Pantastics“ (Steelpan Band) und „Rhythm to the Roots“, geboten.

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Am Sonntag spielt die Joyfull Jazzband ab 11 Uhr einen entspannten Jazz-Frühshoppen. Ebenfalls stehen die Jugendkapelle der Musikkapelle Maichingen, eine Tanzgruppe der italienisch-katholischen Gemeinde sowie die Flamenco-Tanzgruppe „Sal Marina“ auf dem Programm. Die STB Big Band bildet den Abschluss am Sonntagabend ab 17 Uhr. Das Bühnenprogramm wurde vom Amt für Kultur der Stadt Sindelfingen zusammengestellt.

Große Taschen und Branntwein müssen draußen bleiben

Im Rahmen des Internationalen Straßenfestes werden die Straßen im Festbereich voll gesperrt. Auch die Tiefgarage Marktplatz steht wegen der aktuellen Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Die Tiefgarage am Rathaus ist über die Einfahrt Wolboldstraße erreichbar. Der Wochenmarkt am Samstag, 20. Juni, wird in die Vaihinger Straße verlegt.

Aufgrund von Straßensperrungen wird es voraussichtlich auch zu Beeinträchtigungen des Busverkehrs kommen, berichtet die Stadt Sindelfingen in einer Mitteilung. Es entfallen teilweise Haltestellen in der Innenstadt. Informationen zu alternativen Halteorten hängen an den jeweiligen Haltestellen aus.

Besucher werden gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke auf das Festgelände mitzunehmen. Außerdem dürfen weder Branntwein noch branntweinhaltige Alkoholmischgetränke mitgeführt werden, so die Stadt.