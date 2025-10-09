Anlagen-Verantwortliche der Deutschen Bahn sollen jahrelang massiv unter Druck gesetzt worden sein, die Sicherheit auf Kosten der Pünktlichkeit zu vernachlässigen.
Für das Streckennetz der Deutschen Bahn verantwortliche Beschäftigte sollen einem internen Bericht zufolge jahrelang massiv unter Druck gesetzt worden sein, die Sicherheit auf Kosten der Pünktlichkeit zu vernachlässigen. Der interne Untersuchungsbericht der Deutschen Bahn (DB), der der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) nach deren Angaben vom Donnerstag vorlag, enthüllte demnach "verheerende Missstände bei der Deutschen Bahn".