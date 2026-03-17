Internes Papier der Bahn Pünktlicher mit weniger Zügen?
Interne Papiere und Berechnungen der Deutschen Bahn sollen zeigen: Die überlasteten Knoten führen zu noch mehr Verspätungen. Ist die Ausdünnung der Fahrpläne die letzte Rettung?
Interne Papiere und Berechnungen der Deutschen Bahn sollen zeigen: Die überlasteten Knoten führen zu noch mehr Verspätungen. Ist die Ausdünnung der Fahrpläne die letzte Rettung?
60 Prozent – das ist die Kennzahl, die aktuell das deutsche Bahndesaster auf den Punkt bringt. Nur noch drei von fünf Fernzügen sind halbwegs nach Fahrplan unterwegs, eine im internationalen Vergleich katastrophal schlechte Leistung. Die verantwortliche und bundeseigene Deutsche Bahn AG hat in den letzten Jahren sämtliche Ziele besserer Pünktlichkeit verfehlt. Seit 2022 sei ein „kontinuierlicher Abfall der Pünktlichkeit sichtbar“, heißt es in internen Unterlagen der DB Infra-Go AG, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen.