 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Mitarbeiter des Göppinger Landratsamts warnen vor Folgen der Streichliste

Internes Papier Mitarbeiter des Göppinger Landratsamts warnen vor Folgen der Streichliste

Internes Papier: Mitarbeiter des Göppinger Landratsamts warnen vor Folgen der Streichliste
1
Als der Kreistag Anfang November über den Sparhaushalt diskutierte, drängten sich die Demonstranten hinter Absperrbändern an den Türen zum Sitzungssaal im Landratsamt.​ Foto: Giacinto Carlucci

Der Landkreis Göppingen will Millionen im Etat 2026 einsparen, auch im sozialen Bereich. In einem internen Papier warnen Mitarbeiter der Fachämter vor den Konsequenzen.

Wenn in der kommenden Woche die Fachausschüsse des Kreistags zu ihren Sitzungen zusammentreten, geht es fast nur um ein Thema: den Haushaltsentwurf 2026. Der soll am 12. Dezember vom Kreistag beschlossen werden und sorgt für jede Menge Diskussionen im Landkreis. Vor der Kreistagssitzung Anfang November wurde gegen die Streichpläne der Kreisverwaltung demonstriert. Landrat Markus Möller legt seinen Fokus vor allem auf Kürzungen im Sozialbereich.​

 

Doch nicht nur in der Öffentlichkeit und bei den Betroffenen regt sich Widerstand, Bedenken haben auch viele Fachämter im Landratsamt. Diese haben sie in einem internen Papier zu Protokoll gegeben, das den Kreisräten auf einer Klausurtagung präsentiert wurde. Unserer Zeitung liegt das Papier vor. Die Experten in der Behörde sollten einzelne Punkte der Streichliste auf Chancen und Risiken hin abklopfen und diese schriftlich festhalten. Tenor: Chancen werden sehr wenige gesehen, Risiken dagegen jede Menge. Hier einige Beispiele.

Schulsozialarbeit An den sechs beruflichen Schulen des Kreises sowie an den drei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren soll die Zahl der Schulsozialarbeiter um die Hälfte reduziert werden. Zudem soll die Förderung der Kreis-Kommunen gestrichen werden, sie erhalten momentan rund 800 000 Euro pro Jahr für die Schulsozialarbeit. Die Experten des Dezernats 3 (Finanzen, Schulen und Beteiligungen) im Landratsamt warnen: „Der Bedarf an Beratungen ist hoch und steigt sukzessive.“ Die Reduzierung an den kreiseigenen Schulen von bisher 5,5 Stellen auf 2,75 Stellen „wird zu höheren Fehl- und Abbrecherquoten führen, da viele Fälle nicht aufgefangen werden können“. Und weiter: „Die Ersparnis an Personalkosten wird langfristig durch höhere soziale und gesellschaftliche Folgekosten übertroffen.“ Und das Dezernat 4 (Jugend und Soziales) hat zur Streichung der Zuschüsse an die Kommunen notiert: „Es ist davon auszugehen, dass langfristig mit weniger Schulabschlüssen, geringeren Ausbildungszahlen und damit einer verlängerten Verweildauer junger Menschen im Sozialsystem zu rechnen ist.“

Schulbibliothek „Die Schließung der Schulbibliothek würde einen massiven Einschnitt in die Lern- und Bildungskultur des Beruflichen Schulzentrums Göppingen bedeuten“, schreibt das Dezernat 3. „Langfristig könnte dies zu schlechteren Lernergebnissen und geringeren Ausbildungschancen führen.“

Familientreffs Die Einstellung der Familientreffs könnte weitreichende Folgen haben, warnt das Fachamt. „Ein erweiterter Bedarf im Bereich der Hilfen zur Erziehung als auch ein erhöhtes Risiko für Kindeswohlgefährdungen ist wahrscheinlich. Bei Einstellung des Angebots könnten langfristig Mehrkosten im Bereich der Pflichtaufgaben entstehen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Evangelische Kirche Göppingen: Sorgen wegen der Streichliste des Kreises – Freizeitheim wird verkauft

Evangelische Kirche Göppingen Sorgen wegen der Streichliste des Kreises – Freizeitheim wird verkauft

Bei der Herbstsynode schwingt die Unsicherheit vor den Einsparmaßnahmen des Landkreises überall mit. Emotional wurde es beim Thema Freizeitheim Stötten.

Ehe- und Erziehungsberatungsstelle Der geplante Wegfall der Einrichtung der Caritas in Geislingen hätte laut den Experten im Landratsamt große Konsequenzen: „Die landkreiseigene Beratungsstelle würde überlastet werden, was zu enormen Wartezeiten für Betroffene mit der Folge der Verschlimmerung der Problemlagen führen wird. Dies könnte zur Inanspruchnahme der Leistungen im Pflichtausgabenbereich führen.“

Suchtberatung Die Zuschüsse sollen entfallen, es sei davon auszugehen, dass der Träger (Evangelischer Kirchenbezirk Göppingen) dann sein Beratungsangebot nicht mehr vorhalten wird, heißt es aus dem Dezernat 3. „Insgesamt ist hierdurch von einer verstärkten Inanspruchnahme von Pflichtleistungen aus dem Bereich von Dezernat 4 auszugehen. Bei Einstellung könnten demnach langfristig Mehrkosten im Bereich der Pflichtaufgaben entstehen.“

Offene Kinder- und Jugendarbeit Auch hier soll Geld (mehr als 500 000 Euro im Jahr) gestrichen werden. „Bei Streichung ist davon auszugehen, dass ein Teil der Jugendlichen kurzfristig auf intensivere erzieherische Hilfen angewiesen wäre, andere gar auf stationäre Maßnahmen“, schreiben die Fachleute im Dezernat 3. „Damit würde sich der Unterstützungsbedarf erheblich verschieben – weg von präventiven, niedrigschwelligen Angeboten hin zu deutlich aufwendigeren und kostspieligeren Hilfen zur Erziehung.“

Unsere Empfehlung für Sie

Suchtberatung: „In ungläubige Schockstarre verfallen“

Suchtberatung „In ungläubige Schockstarre verfallen“

Der Göppinger Landrat Markus Möller will sparen – und gefährdet damit die einzige Suchtberatungsstelle im Landkreis Göppingen. Mit welchen Folgen?

Kreisjugendring Die Hälfte des Zuschusses, das entspricht mehr als 110 000 Euro pro Jahr, soll ebenfalls entfallen. Aus dem Dezernat 4 heißt es dazu: „Es ist davon auszugehen, dass Einsparungen zu Reduzierungen der Leistungen in der Jugendverbandsarbeit führen und die Arbeitsbedingungen insbesondere der Ehrenamtlichen in der Verbandsarbeit deutlich erschweren wird.“

Psychologische Familien- und Lebensberatung Der Zuschuss an den Evangelischen Kirchenbezirk soll gestrichen werden. „Die landkreiseigene Beratungsstelle würde überlastet werden, was zu enormen Wartezeiten für Betroffene mit der Folge der Verschlimmerung der Problemlagen führen wird“, lautet die Einschätzung der Fachleute im Landratsamt. Zum damit verbundenen Risiko heißt es: „Mehrkosten im Bereich der Personalkosten für die landkreiseigene Beratungsstelle sowie im Bereich der Pflichtaufgaben.“

Pro Familia Der Zuschuss soll wegfallen, was die Existenz der Schwangerenkonfliktberatung infrage stellen würde. „Die Klientinnen hätten keine wohnortnahe Beratungsmöglichkeit“, schreibt das Fachamt. „Die landkreiseigene Beratungsstelle wird überlastet sein, was zu enormen Wartezeiten für Betroffene führen wird.“

Doch auch diese Stelle soll wegfallen: „Da die landkreiseigene Beratungsstelle auch als Konsolidierungsmaßnahme zur Disposition steht, müssten die betroffenen Frauen auf die Beratungsstellen in den Nachbarlandkreisen ausweichen.“

Große Proteste und eine Petition

Demonstration
 Luftballons, Plakate, Trillerpfeifen: Lautstark haben die Teilnehmer einer Demonstration gegen die massiven Sparpläne im Sozialbereich protestiert. Am 7. November hatte eine Initiative aus führenden Wohlfahrts- und Jugendverbänden, Elternvertretungen, Freien Trägern und Kirchen dazu aufgerufen, gemeinsam auf die Straße zu gehen, um gegen die geplanten Kürzungen und Streichungen im sozialen Bereich zu protestieren, die Landrat Markus Möller in den Haushalt eingebracht hatte.

Gegenwind
 Um gegen das Streichkonzert mobil zu machen, hatte der Kreisjugendring (KJR) auch eine Petition ins Leben gerufen. „#Löwenherz statt Sparpolitik – Starke Jugend. Starker Landkreis“ lautet der Titel der Unterschriftensammlung auf der Online-Plattform openpetition.de, die noch bis zum 12. Dezember läuft.  Mehr als 10 000 Menschen haben sich dort bereits eingetragen.

Weitere Themen

Weihnachtsmarkt in Göppingen: Waldweihnacht startet in eine Rekordsaison

Weihnachtsmarkt in Göppingen Waldweihnacht startet in eine Rekordsaison

36 Öffnungstage gibt es dieses Jahr. Beginn ist am Donnerstag, 20. November. Das erweiterte Sicherheitskonzept soll die Wohlfühlatmosphäre zwischen Hunderten Tannenbäumen nicht stören.
Von Arnd Woletz
Göppingen: Frau wird am Bahnhof von Zug erfasst und stirbt

Göppingen Frau wird am Bahnhof von Zug erfasst und stirbt

Eine Frau läuft am Göppinger Bahnhof über die Gleise. Ein Zug fährt ein und erfasst die Frau. Die Hintergründe bleiben bislang unklar.
Uhingen im Kreis Göppingen: Arbeiter stürzt von Dach und fällt auf Terrasse – schwer verletzt

Uhingen im Kreis Göppingen Arbeiter stürzt von Dach und fällt auf Terrasse – schwer verletzt

Arbeiter eines Solaranlagenunternehmens sind am Montag in Uhingen am Werk. Doch Regen hat die Dachziegel rutschig gemacht – mit fatalen Folgen.
Partnerschaft für Demokratie: Arbeiten für eine starke Zivilgesellschaft

Partnerschaft für Demokratie Arbeiten für eine starke Zivilgesellschaft

Bei der Demokratiekonferenz mit interaktiven Workshops in der Stadthalle Göppingen ging es um Themen wie gerechtes Teilen und Chancengleichheit.
Von Annerose Fischer-Bucher
Deggingen im Kreis Göppingen: Raser flieht vor Polizei und baut schweren Unfall – Auto geht in Flammen auf

Deggingen im Kreis Göppingen Raser flieht vor Polizei und baut schweren Unfall – Auto geht in Flammen auf

Ein Autofahrer missachtet eine Verkehrskontrolle und flieht. Er verursacht einen Unfall mit mehreren Schwerverletzten – und kann sich selbst gerade noch rechtzeitig retten.
Grünflächen im Stauferpark erhalten: Neue Initiative startet Onlinepetition

Grünflächen im Stauferpark erhalten Neue Initiative startet Onlinepetition

Unter anderem mit einer Petition im Internet will eine neue Anwohner-Bürgerinitiative eine mögliche Bebauung des Golfplatzes in Göppingen verhindern.
Von Arnd Woletz
Unfall auf A8 bei Gruibingen: Lkw gerät von der Fahrbahn und kippt um

Unfall auf A8 bei Gruibingen Lkw gerät von der Fahrbahn und kippt um

Auf der A8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) gerät am Freitagmorgen ein Lkw von der Fahrbahn. Das Fahrzeug kommt im Grünstreifen neben der Autobahn zum Liegen.
Von Annika Mayer
Unfall im Kreis Göppingen: Vorfahrt missachtet – zwei Autos kollidieren

Unfall im Kreis Göppingen Vorfahrt missachtet – zwei Autos kollidieren

In Uhingen stoßen am Mittwoch an einer Kreuzung zwei Autos zusammen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.
Von Annika Mayer
Uhingen im Kreis Göppingen: Badegäste trotzen dem Herbst im privaten Freibad

Uhingen im Kreis Göppingen Badegäste trotzen dem Herbst im privaten Freibad

Während andere längst die Badesaison beendet haben, ziehen im privaten Freibad von Achim Gall Gäste weiter ihre Bahnen. Und das mitten im November.
Drogeriemarkt in Rechberghausen: Explosion und Brand fordern Millionenschaden – Brandstiftung?

Drogeriemarkt in Rechberghausen Explosion und Brand fordern Millionenschaden – Brandstiftung?

In einem Drogeriemarkt in Rechberghausen hat es eine kleinere Explosion und ein Feuer gegeben. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar, der Schaden enorm.
Weitere Artikel zu Kreistag Haushalt
 
 