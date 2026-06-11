Satelliten-Internet wird für viele attraktiver: 39 Prozent zeigen Interesse, doch Skepsis bleibt. Was Nutzer begeistert und wo die Bedenken in Richtung Abhängigkeit liegen.
11.06.2026 - 05:00 Uhr
München - Das Interesse an Internetverbindungen per Satellit wächst. Nach einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte zeigen sich 39 Prozent der befragten 2.000 Menschen offen dafür – vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Deloitte ließ die Teilnehmer zwischen März und April befragen.