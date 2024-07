Neuer Anlauf vor dem BGH: Das Medienunternehmen Axel Springer will einen Werbeblocker stoppen. Diesmal über das Urheberrecht.

dpa 25.07.2024 - 03:30 Uhr

Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (9.00 Uhr) in Karlsruhe eine Klage des Medienunternehmens Axel Springer gegen Werbeblocker auf Internetseiten. Der Verlag argumentiert, der Werbeblocker verletze durch eine unzulässige Umarbeitung der Programmierung seiner Webseiten sein Urheberrecht. Die Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg.