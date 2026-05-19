Viele Wege durchs Web starten in der Suchmaschine von Google. Und dann meistens in der Suchmaske, in die man Anfragen eintippt. Jetzt will der Internet-Riese das Feld für das KI-Zeitalter fit machen.
Mountain View - Google entwickelt seine über Jahrzehnte kaum veränderte Suchmaske für die Ära Künstlicher Intelligenz weiter. Unter anderem wird sich das Suchfeld nun nach Bedarf ausweiten, um längere Anfragen zu erlauben. Neben Text kann es auch mit Bildern, Dateien oder Videos befüllt werden. Zudem soll KI bei der Eingabe der Fragen über die bisherigen Ergänzungsvorschläge der Autovervollständigung hinausgehen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte.