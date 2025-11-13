Ermittler in der ganzen Welt haben zusammengearbeitet. Der Erfolg: «einer der gefährlichsten Stealer und einer der meistgenutzten Trojaner weltweit» wurden unschädlich gemacht.
13.11.2025 - 12:10 Uhr
Wiesbaden/Frankfurt - Dank globaler Zusammenarbeit ist Ermittlern ein Schlag gegen die Verbreitung von Schadsoftware gelungen. Man habe "einen der gefährlichsten Stealer und einen der meistgenutzten Trojaner weltweit unschädlich gemacht", teilten die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und das Bundeskriminalamt (BKA) mit.