Wer wissen will, was Deutschland droht, der kann jetzt schon nach China blicken.

Christian Gottschalk 10.10.2024 - 13:41 Uhr

Werbung ist in der Regel ja ein ziemliches Ärgernis. Manchmal bietet Werbung aber auch ein beachtliches Stück gesellschaftlicher Aufklärung. Der Telekom ist derzeit solch eine Kampagne gelungen. Mit brennenden Flaschen ruft der Spot im Fernsehen und im Kino dazu auf, erst nachzudenken, bevor auf den so genannten sozialen Medien etwas geteilt wird. Andernfalls droht ein Flächenbrand an Desinformation. Einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag hat sich der Konzern diesen Clip kosten lassen. Hinweise dieser Art kann es gar nicht genug geben. Die Verbreitung von Fake News ist schließlich auch der Unbekümmertheit einer breiten Masse geschuldet.