Pudding mit der Gabel essen – klingt verrückt? In Hannover treffen sich über 1.000 Menschen, um das gemeinsam zu tun. Was steckt hinter dem Social-Media-Trend? Und was verrät er über die Generation Z?
28.09.2025 - 17:20 Uhr
Hannover - Absurdes Theater - oder einfach lecker, aber schwer zu essen? In Hannover haben sich am Sonntag mehr als 1.000 junge Menschen zum gemeinsamen Puddingessen getroffen - und zwar mit der Gabel statt mit dem Löffel. Was sich nach einer absurden Idee anhört, ist in den sozialen Medien ein Trend, der viele Anhänger findet. Dabei kommen vorrangig junge Menschen zusammen und stochern mit einer Gabel im Pudding herum. Das Ganze wird gefilmt und ins Internet gestellt.