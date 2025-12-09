Die Kommission verdächtigt den US-Internetriesen, seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben.
Google rückt erneut ins Visier der EU-Kommission. Die Behörde leitet wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht eine Untersuchung gegen das Unternehmen ein. Sie wirft dem US-Internetriesen vor, seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Konkret geht es nach Angaben der Kommission darum, dass Google Inhalte von Webseiten benutzt habe, um seine KI-gestützten Suchergebnisse zu erstellen, „ohne die Betreiber angemessen zu vergüten“. Zudem habe das Unternehmen Videos und andere Inhalte, die auf YouTube hochgeladen werden, genutzt, „um generative KI-Modelle zu trainieren“. Auch in diesen Fällen seien die Urheber nicht dafür kompensiert worden.