Neue Rivalen forderten Google mit Hilfe Künstlicher Intelligenz heraus. Doch der Internet-Riese baute selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine ein - und sie wird noch mehr genutzt.
Mountain View - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 109,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.