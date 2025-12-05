Mitte November machte eine technische Störung bei Cloudflare viele Webseiten und Online-Apps stundenlang unerreichbar. Nun hat der Dienst aus den USA erneut Probleme bereitet.

dpa 05.12.2025 - 10:37 Uhr

Berlin - Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps erneut unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Freitagmorgen unter anderem das Karrierenetzwerk LinkedIn und der Videoservice Zoom. Auch Medien-Websites wie Politico konnten zeitweise nicht erreicht werden. Kurioserweise war auch die Plattform allestörungen.de, die Ausfälle im Web erfasst, von dem Ausfall bei Cloudflare betroffen.