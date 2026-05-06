Viele Websites unter dem Domainnamen «.de» waren plötzlich nicht mehr erreichbar. Auslöser dürfte eine Störung bei der Registrierungsstelle Denic gewesen sein.

dpa 06.05.2026 - 00:26 Uhr

Frankfurt/Main - Zahlreiche Websites mit dem Adressende ".de" sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in dem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.