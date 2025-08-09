Seit Jahren schwelt der Streit zwischen dem Youtuber «Drachenlord» und seinen Gegnern, den Hatern. Nun strömten Tausende an seinen früheren Wohnort. Für die Polizei eine Herausforderung.
09.08.2025 - 17:16 Uhr
Emskirchen - In und um Altschauerberg, einem Ortsteil von Emskirchen in Mittelfranken, haben sich mehrere Tausend Menschen versammelt. In sozialen Medien war zuvor zu einem "Schanzenfest" aufgerufen worden, zahlreiche Gegner des Youtubers "Drachenlord" strömten laut einem Sprecher der Polizei mit Autos und per Zug in den kleinen Ort, um zum früheren Anwesen des Youtubers zu gelangen.