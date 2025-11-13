Manch einer hat lange gewartet und nun liegt es endlich vor der Haustür: Glasfaser-Internet ist an zig Millionen Haushalten verfügbar. Das war teuer für die Firmen. Doch die Sache hat einen Haken.
13.11.2025 - 13:05 Uhr
Bonn - Obwohl Glasfaser die schnellsten und stabilsten Internetverbindungen bietet, verzichten Millionen Bundesbürger auf so einen Anschluss. Die Deutsche Telekom gab in Bonn bekannt, dass ihre Glasfaser-Kabel im Inland inzwischen an 11,8 Millionen Haushalten, Firmen und Behörden verfügbar sind und damit an 2,5 Millionen mehr als vor einem Jahr. Allerdings greifen nur 16,1 Prozent davon auch mit einem entsprechenden Vertrag darauf zu.