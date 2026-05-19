Glasfaser bietet das beste Internet, das ist unbestritten. Der «Fiber»-Ausbau kommt gut voran. Doch viele Bürger winken ab und bleiben beim Auslaufmodell DSL. Was tun?
Köln - Um den Glasfaser-Ausbau zu beschleunigen, fordert Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot eine möglichst baldige Abschaltung von DSL, also von Internet über Telefonleitungen. "Lasst uns 2028 damit beginnen", sagte der Manager bei der Breitband-Messe Anga Com in Köln. Dann könnte man 2035 damit fertig sein und dann eine bislang unverbindliche Vorgabe der EU-Kommission erfüllt haben.