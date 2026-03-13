In Russland gehen Städte und ganze Regionen teils offline. Aufsichtsbehörden drehen das Netz ab, offiziell aus Sicherheitsgründen. Ein Abgeordneter bringt nun eine altbekannte Technologie ins Spiel.
Moskau - Nach zunehmenden Netzabschaltungen in Russland kursiert im Parlament der Vorschlag, wieder Telefonzellen aufzustellen. Die Wiederbelebung von Telefonzellen, nun mit Internetzugang, sei dringlich geworden, sagte der Duma-Abgeordnete der Kremlpartei Einiges Russland, Igor Antropenko, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Das ermöglicht es Bürgern, sogar in der Zeit von Abschaltungen Verbindung zu halten und gewährleistet ein gebührendes Niveau an Sicherheit."