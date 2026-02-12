Die russische Regierung schränkt schon seit einiger Zeit die Funktionen internationaler Messenger-Apps ein. WhatsApp spricht jetzt vom Versuch einer Komplett-Blockade.
12.02.2026 - 06:16 Uhr
Menlo Park - Der Chatdienst WhatsApp wirft der russischen Regierung den Versuch einer Komplett-Blockade vor. Über 100 Millionen Nutzer von sicherer und privater Kommunikation auszuschließen, werde zu weniger Sicherheit für die Menschen in Russland führen, kritisierte eine Sprecherin der zum Facebook-Konzern Meta gehörenden App. Man werde alles Mögliche unternehmen, damit die Nutzer weiterhin verbunden blieben.