Nutzer der beliebten Interrail-Tickets müssen mit dem Missbrauch ihrer Daten rechnen und sollten rasch handeln. Die Ermittlungen laufen.
15.01.2026 - 13:07 Uhr
Der Interrail-Anbieter Eurail B.V. warnt Kunden eindringlich vor möglichem Missbrauch ihrer Daten. Demnach gab es ein erhebliches Datenleck und eine unbefugte Person konnte auf die Kundendatenbank zugreifen. Ermittlungen laufen, die Datenschutzbehörde wurde informiert. Kunden sollten ihre Passwörter ändern, werden vor möglichem Betrug mit ihren Pass- und Kontodaten sowie verdächtigen Telefonanrufen gewarnt und sollen ihre Bankkonten sorgfältig überwachen.