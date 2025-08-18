Nachdem Ende Juni überraschend die Insolvenz von Intersport in Ludwigsburg bekannt wurde, steht nun fest, wie es für die Mitarbeiter als auch für die Wilhelmgalerie weitergeht.

Auf die Frage, wie es für den Intersport in der Ludwigsburger Wilhelmgalerie weitergeht, gibt es nun eine Antwort: Intersport Räpple wird nach Insolvenz und Räumungsverkauf den bisherigen Standort von Intersport Braun übernehmen. „Wir freuen uns, unsere Räpple-Familie um einen attraktiven Standort in Ludwigsburg zu erweitern“, sagt Tim Lange, Geschäftsführer von Intersport Räpple. „Unser Anspruch ist es, die Menschen mit hochwertigen Produkten, erstklassigem Service, kompetenter Beratung und echter Begeisterung für den Sport zu inspirieren.“

Anfang Mai war vom Amtsgericht Ludwigsburg ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingeschaltet worden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kam das Aus plötzlich – so sollen es Kunden gehört haben. Mit dem Einstieg des Unternehmens Räpple werden nun die Arbeitsplätze gesichert – und ein drohender Leerstand in der Innenstadt vermieden.

Neueröffnung mit neuer Ware Mitte August

Wobei es in der Wilhelmgalerie in den vergangenen Jahren „nie einen signifikanten Leerstand gab“, sagte Citymanager Markus Fischer Ende Juni gegenüber unserer Zeitung. In dem Gespräch gab er an, es zu begrüßen, wenn es in der Wilhelmgalerie weiterhin ein Geschäft für Sportartikel gibt. „Sportsachen sind zeitgemäß und nachgefragt, das ist ein gutes Konzept.“ Als „Vollsortimenter“ gibt es in der Ludwigsburger Innenstadt nur noch Decathlon im Marstall-Center.﻿

Der neue Intersport Räpple in der Wilhelmgalerie wird nach einer Umbauphase voraussichtlich Mitte August auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche mit komplett neuer Ware eröffnen. Kundinnen und Kunden haben künftig die Möglichkeit, online die Produkte zu bestellen und im Geschäft abzuholen. Außerdem stehen digitale Screens sowie Tablets zur Verfügung. Damit wolle man den Zugriff auf alle Trends für Sport und Gesundheit zu jeder Zeit greifbar machen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Intersport Räpple gibt es um Stuttgart herum sieben Mal – unter anderem in Leonberg. Foto: Intersport Räpple

Durch die Einbindung in die Filialstruktur von Intersport Räpple sollen die Kundinnen und Kunden in Ludwigsburg von einer besseren Warenverfügbarkeit, flexibleren Services und der Möglichkeit an Skireisen teilzunehmen, profitieren. An den Winterwochenenden geht es für Teilnehmer mit dem Bus in nahegelegene Wintersportgebiete. „Beim Sport geht es um so viel Spaß und Leidenschaft, das versucht unser gesamtes Team in allen Facetten zu vermitteln“, sagt Ruben Kammer, Verkaufsleiter bei Intersport Räpple. „Von der Auswahl der richtigen Kollektionen über die individuelle Beratung bis hin zu den Events, die Raum für Erlebnisse schaffen.“

Sport Räpple wurde 1911 in Kirchheim unter Teck gegründet. 1970 übernahm Jürgen Renken den Betrieb, schloss sich dem Intersport-Verbund an und expandierte in der Region. Intersport Räpple zählt heute in der Metropolregion Stuttgart sieben Sportfachgeschäfte in den Orten Kirchheim/Teck, Tübingen, Leonberg, Leinfelden, Reutlingen und Ludwigsburg mit insgesamt 170 Mitarbeitenden.