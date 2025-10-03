Der Marktleiter Max Seeger erklärt, was es bei der Planung des Festplatzes auf dem Fellbacher Herbst zu beachten gilt. Und er sagt auch, weshalb es keine Achterbahn gibt.
03.10.2025 - 11:30 Uhr
Wie der Festplatz rund um die Fellbacher Schwabenlandhalle (Rems-Murr-Kreis) mit Festzelt, Rummel und Gastrobetrieben beim Fellbacher Herbst aufgestellt wird, das plant der Marktleiter Max Seeger. Der Meister für Veranstaltungstechnik organisiert mit seinem Team von der Fellbacher Feel-Veranstaltungsgesellschaft (Feel) zum dritten Mal den Fellbacher Herbst. Er erklärt, was es alles zu beachten gibt.