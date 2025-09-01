Mit zähen Prozessen und wenig Geld muss sich der Bürgermeister Martin Stölzle in Donzdorf herumschlagen. Seine vierte Amtszeit endet im Juli 2026.
31.08.2025 - 14:13 Uhr
Bürokratie und komplizierte Eigentumsverhältnisse nennt Martin Stölzle als Ursachen, wenn die Stadtentwicklung nicht im gewünschten Tempo vorankommt. Der Donzdorfer Bürgermeister sieht dennoch eine gute Entwicklung in der Innenstadt, obgleich derzeit viel an den Randlagen geschieht. Ob er 2026 noch für eine fünfte Amtszeit kandidiert, lässt der dann 65-Jährige vorerst offen.