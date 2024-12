Baustellen, Lurchi, Flüchtlinge und Kinderbetreuung beschäftigten Kornwestheims OB Nico Lauxmann 2024 im besonderen Maße. Was er aus manchem Ärger gelernt hat, wie er die Innenstadt verändern will und warum neue Gewerbeflächen wichtig sind.

Frank Ruppert 27.12.2024 - 13:46 Uhr

Nico Lauxmann ist seit Herbst 2023 Oberbürgermeister von Kornwestheim. Der Nachfolger von Ursula Keck blickt im Gespräch auf sein erstes volles Kalenderjahr in der Salamanderstadt zurück. Es war geprägt von großen Baustellen, einem Streit in der Kinderbetreuung und vom Einhalten seiner Wahlversprechen. So wurde unter anderem die Vereinsförderung ausgebaut und Lurchi ins Stadtbild gebracht – mit unterschiedlichen Erfolgen. Er blickt auch auf das kommende Jahr und die Aufgaben im Wohnungsbau und der Wirtschaftsförderung der Stadt.