Interview mit Roland Emmerich „Ich war wirklich sehr fanatisch“
Der Hollywood Regisseur Roland Emmerich erklärt unserer Zeitung, wie man von Sindelfingen an die Weltspitze kommt und macht seinem Mann Omar de Soto eine romantische Liebeserklärung.
Der Hollywood Regisseur Roland Emmerich erklärt unserer Zeitung, wie man von Sindelfingen an die Weltspitze kommt und macht seinem Mann Omar de Soto eine romantische Liebeserklärung.
Roland Emmerich ist als Ehrengast der Stuttgarter Trickfilmtage, der FMX, in seine Heimat zurückgekehrt. Die FMX – Film & Media Exchange – ist die wichtigste Veranstaltung der Welt für Trickfilm. Gerade auf diesem Gebiet hat er ikonische Szenen geschaffen und viele Regisseure beeinflusst, als er etwa für den Film „Independence Day“ das Weiße Haus und das Capitol gesprengt hat.