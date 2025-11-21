Mona Seefried, bekannt durch „Sturm der Liebe“, spricht vor ihrem Gastspiel mit „Der Besuch der Alten Dame“ in Fellbach über die seltsamen Wendungen einer Schauspielerinnen-Karriere.
Es gibt kaum eine bekannte Serie der deutschen TV-Historie, in der Mona Seefried nicht schon dabei war – sei es in „Der Fahnder“, „Liebling Kreuzberg“, „Der Bulle von Tölz“ oder „Um Himmels Willen“. Doch ihre Liebe gehört dem Theater – ausgebildet am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien, hatte sie später feste Engagements etwa am Thalia Theater Hamburg oder den Staatlichen Schauspielbühnen in Berlin. Jetzt kommt Mona Seefried in Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der Alten Dame“ in die Fellbacher Schwabenlandhalle. Zum Telefoninterview erreichen wir sie an ihrem Wohnsitz in den Marken in Italien.