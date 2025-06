Christian Wolff wendet sich am Ende seiner Nachricht mit eindringlichen Worten an die zuständige Tübinger Ordnungsbürgermeisterin: „Ich möchte Sie bitten, keine Zeit verstreichen zu lassen“, schreibt der Biologe vergangene Woche an Gundula Schäfer-Vogel mit Blick auf die Ausbreitung der invasiven Ameisenart Tapinoma magnum in seiner Straße: Im Beethovenweg in Tübingen, unweit der Kliniken, sind die aus dem Mittelmeerraum eingeschleppten Ameisen durch Experten des staatlichen Naturkundemuseums Karlsruhe verifiziert worden.