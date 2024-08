Die badische Grenzstadt Kehl kämpft seit Monaten gegen eine invasive Ameisenart. Nun hat die Insektenplage eine konkrete Folge für Kinder.

red/dpa 09.08.2024 - 16:48 Uhr

Wegen einer Ameiseninvasion sperrt die badische Grenzstadt Kehl von diesem Montag an einen Kinderspielplatz. Die Ameisen haben den betroffenen Spielplatz im Stadtteil Marlen komplett besiedelt, wie die Stadtverwaltung berichtete. Zur Bekämpfung werde heißes Wasser unter die Platten der Spielanlage in die Ameisengänge gespritzt, um die Nester in bis zu einem Meter Tiefe zu erreichen.