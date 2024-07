Seit zehn Jahren breiten sich Nilgänse in den Stadtbädern Stuttgarts aus. Das Schwimmbecken und Gelände des Freibad Rosental sind von dem Kot der Tiere massiv verschmutzt. Die Stadt zeigt noch immer keine Initiative.

Allegra Knobloch 14.07.2024 - 12:15 Uhr

Eine Gruppe Nilgänse überquert die Liegewiese des Freibad Rosental und hüpft ohne Scheu vor den Besuchern in das Schwimmerbecken. Die braunweiß gefiederten Vögel sind mittlerweile Dauergäste in dem Stadtbad in Vaihingen – und von den Betreibern sowie vielen Besuchern nicht gern gesehen. Mit ihren Hinterlassenschaften verschmutzen die Tiere massiv das Freibadgelände und stören den laufenden Badebetrieb. Die vielen Kothaufen setzen sich nicht nur auf der Liegewiese, den Gehwegen und Kinderspielbereichen ab: auch der Grund der Schwimmbecken ist damit belegt. Je nach Verschmutzungsgrad müsse das Freibadpersonal zwei bis acht Arbeitsstunden am Tag anwenden, um die Verunreinigungen während des Betriebs zu entfernen, erklärt Jens Böhm, Sprecher der Stuttgarter Bäder.