Tierschützer schlagen Alarm: Sie wollten eine Nilgans-Familie retten, die sich auf eine Straße verirrt hatte. Stattdessen wurden die Tiere getötet. Das hat Gründe, erläutert die Stadt.
28.05.2026 - 15:56 Uhr
Der Aufschrei im Netz ist groß gewesen. Am Dienstag vor Pfingsten tapste eine Nilgans-Familie durch die Katharinenstraße im Leonhardsviertel. Das war sowohl für die Tiere als auch für die Verkehrsteilnehmenden gefährlich, befand offenbar ein Augenzeuge, und rief beim städtischen Vollzugsdienst an.