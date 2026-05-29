Tierschützer schlagen Alarm: Sie wollten eine Nilgans-Familie retten, die sich auf eine Straße verirrt hatte. Stattdessen wurden die Tiere getötet. Das hat Gründe, erläutert die Stadt.

Der Aufschrei im Netz ist groß gewesen. Am Dienstag vor Pfingsten tapste eine Nilgans-Familie durch die Katharinenstraße im Leonhardsviertel. Das war sowohl für die Tiere als auch für die Verkehrsteilnehmenden gefährlich, befand offenbar ein Augenzeuge, und rief beim städtischen Vollzugsdienst an.

So weit so gut, dachten die Tierfreunde, die die Szene beobachteten. Denn der Vollzugsdienst ist auch für den Tiernotdienst zuständig. Man hoffte offenbar, dass die Mitarbeitenden der Stadt die fünf Vögel – zwei erwachsene und drei Küken – in den Park in Sicherheit bringen würden.

Was dann geschah, verursachte die Welle der Empörung im Netz. Eine erwachsene Gans flog weg, die da gebliebene und ihre Küken wurden eingefangen. Ein sicheres Leben am anderen Ort stand ihnen jedoch nicht bevor. Sie wurden getötet. Auf der Facebook-Seite der Tierhilfe Süden mit Sitz in München ist das Geschehen aus der Perspektive eines Teammitglieds des Vereins nachzulesen. „Töten kann niemals eine Lösung sein“ ist der Beitrag überschrieben. Mehr als 1000 Kommentierende teilen das Entsetzen der Autorin.

Stadt: „Gans war nicht mehr überlebensfähig“

Die Stadt rechtfertigt das Tun. Und erläutert, wie es zu der Entscheidung kam, ein Elterntier und drei Küken zu töten. „Eine erwachsene Gans flog weg“, schildert der Pressesprecher Harald Knitter. Die zurückgebliebene große Gans sei schwer verletzt gewesen. „Sie war so nicht mehr überlebensfähig. Deswegen wurde sie getötet, um ein unnötiges Leiden zu verhindern.“ Blieben die drei Küken: „Die waren alleine ohne Eltern nicht überlebensfähig, deswegen wurden auch sie getötet“, erläutert Knitter.

Die Tierschützerin äußert den Vorwurf, eine Polizistin habe gesagt, wenn der Tiernotdienst die Gänse einfange, müsse man die Tiere auch töten. Das sei so nicht gewesen, sagt Knitter: „Erstens war die Polizei überhaupt nicht dabei. Zweitens hat unser Vollzugsdienst die Rechtslage erklärt: Wenn die Tiere unversehrt gewesen wäre, hätte man sie aus dem Gefahrenbereich bringen können – sprich von der Straße scheuchen. „Das war ja durchaus brisant mit den Tieren mitten im Verkehr“, schildert der Sprecher. Da die Tiere aber als nicht überlebensfähig eingestuft worden seien, habe man so gehandelt.

Eine Nilgans im Stuttgarter Eckensee. Foto: Lichtgut (Archiv)

Eine „Verordnung über den Umgang mit gebietsfremden Arten“ regelt das: Weil man die invasiven Arten möglichst an der Ausbreitung hindern will, werde ihnen keine Hege in dem Sinne zuteil, wie Jäger sie mit heimischen Wildtieren praktizieren. Sprich: Ihre Lebensbedingungen werden weder gefördert noch werden sie aktiv geschützt. Das bedinge eben auch, dass ein schwer verletztes Tier wie die Nilgans aus dem Leonhardsviertel nicht zum Tierarzt gebracht und aufgepäppelt werde, sondern „erlöst“ werde – auch wenn das Tierfreunden gegen den Strich gehe. „Die Kernbotschaft des Gesetzgebers ist: Man will verhindern, dass die invasiven Arten die Natur übernehmen“, fasst Harald Knitter zusammen.

Die Mitarbeitenden des Vollzugsdienstes, die bei Anrufen wegen Tieren in Not ausrücken, seien entsprechend ausgebildet. Sie hätten daher beurteilen können, dass die erwachsene Gans keine Überlebenschance mehr hatte.

Nopper und Palmer pro Abschuss

Die Tierschützer auf der Seite Tierhilfe Süden e.V. haben im Zusammenhang mit dem Zwischenfall in Stuttgart auf eine Petition hingewiesen, die fordert, die Nilgans nicht zum Abschuss freizugeben. Darüber hat es in diesem Frühjahr schon viele Diskussionen gegeben. So hatte sich der Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) Ende April dahingehend geäußert, dass man „nicht jedes einzelne Tier einer Art erhalten“ könne, „es muss zu Abschüssen kommen“. Für den Abschuss hatte sich zuvor auch der Tübinger OB Boris Palmer ausgesprochen. Dafür ernteten beide Stadtoberhäupter auch viel Kritik.

Woher stammen die Gänse?

Herkunft

Ursprünglich kommt die Nilgans vom afrikanischen Kontinent. Im 19. Jahrhundert breitete sie sich auf dem Balkan aus, dort ist sie inzwischen ausgerottet. In Europa hat sie sich als Gefangenschaftsflüchtling breitgemacht. Sie wurde als Ziervogel für Parks und Zoos geholt. Ausreißer breiteten sich von den Niederlanden aus am Rhein entlang aus

Jagd

Mit einer Gesetzesänderung ist seit Januar dieses Jahres das ganzjährige Bejagen der Nilgans möglich. Das ist aber keine uneingeschränkte Freigabe: Elterntiere dürfen in der Aufzuchtphase nicht erlegt werden.