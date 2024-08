Invasive Art in Stuttgart

Immer wieder werden die einheimischen Graugänsen mit den invasiven Nilgänsen verwechselt. Stuttgarter Experten erläutern Unterschiede und Probleme und erklären, warum die Vergrämung kein Allheilmittel ist.

Iris Frey 19.08.2024 - 15:45 Uhr

Klarheit in der Frage „Wie lassen sich die beiden Arten erkennen?“schafft die Gänse-Expertin und Ornithologin Friederike Woog vom Naturkundemuseum in Stuttgart. Sie erklärt die Unterschiede zwischen den Vögeln und wie sie sich jeweils in Auseinandersetzungen verhalten.