Inflation, Energiepreise, Trump: Die turbulenten Märkte beschäftigen die Anleger. Profis auf der Finanzmesse Invest geben Tipps, wie man einen kühlen Kopf bewahrt.
17.04.2026 - 19:38 Uhr
Wer auf der Finanzmesse Invest in die große Halle vier strebt, kann auf Einladung der Börse Stuttgart eine Schießübung absolvieren: „Weil Deine Trefferquote überzeugt.“ Angesichts der aktuellen Situation an den Aktienmärkten könnte dies durchaus zutreffen. Die Momentaufnahme an der Börse sieht gut aus: Die US-Indizes Nasdaq und S&P 500 erreichen neue Allzeithochs, auch der deutsche Leitindex Dax setzt zu neuen Höhenflügen an. Die Börsen haben den Iran-Krieg demnach quasi für beendet erklärt.